الإطار:حسم أسماء المرشحين لوزارتي الدفاع والداخلية خلال الساعات المقبلة

الإطار:حسم أسماء المرشحين لوزارتي الدفاع والداخلية خلال الساعات المقبلة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في الاطار التنسيقي جمال حسن، الخميس، أن حسم أسماء المرشحين للوزارات الامنية في حكومة محمد شياع السوداني سيجري خلال 48 ساعة.وقال حسن في تصريح صحفي، إن “اسماء عدة رشحت لتبوء مناصب الوزارات الامنية في كابينة السوداني والاخير هو من لديه قرار الاختيار في نهاية المطاف”، لافتا الى ان “حسم الأسماء ربما يجري خلال أقل من 48 ساعة وبذلك تكون جاهزة للطرح خلال جلسة السبت القادم”. وأشار الى “وجود اتفاق بين كل القوى على استقلالية الوزارات الامنية وابعادها عن المعترك السياسي”، مؤكدا ان “الكابينة الوزارية شبه مكتملة بالوقت الراهن وستكون جاهزة في جلسة السبت القادم”.

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