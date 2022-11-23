الإطار:حكومة الإقليم تتحمل مسؤولية القصف الإيراني لإيوائها المراكز الصهيونية

الإطار:حكومة الإقليم تتحمل مسؤولية القصف الإيراني لإيوائها المراكز الصهيونية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب والقيادي في الإطار الإيراني محمد البلداوي ،الاربعاء، إن “حكومة إقليم كردستان منحت الحرية التامة لعناصر استخبارية صهيونية بالعمل والتجول وشن هجمات ضد المدن الايرانية من داخل إقليم كردستان وهو مخالفة صريحة للأعراف الدولية”.  وأضاف  في حديث صحفي :ان “حكومة اربيل تتحمل الجزء الاكبر من استهداف اي موقع داخل العراق بسبب وجود تهديد حقيقي ضد دول الجوار من الإقليم وإيواء لعناصر من الموساد الصهيوني وسط اعتراض لنشر قوات اتحادية على الحدود مع تركيا وايران”.  وأشار البلداوي إلى أن “ايقاف اي هجوم ضد الإقليم مقترن بإثبات حسن الجوار وعدم التدخل بالشأن الداخلي وتعريض شعوب المنطقة للخطر ومنع العناصر المعارضة لايران وتركيا من التواجد داخل البلاد”.

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