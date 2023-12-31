الإطار:حكومتنا “غير مستعجلة”على حماية سيادة البلد من التدخل العسكري التركي في شماله

الإطار:حكومتنا “غير مستعجلة”على حماية سيادة البلد من التدخل العسكري التركي في شماله
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قال النائب  الإطاري محمد الصيهود،ألأحد، إن “الحكومة العراقية رافضة جملة وتفصيلاً تصريحات الرئيس التركي الأخيرة، والذي أكد من خلالها إكمال البنى التحتية للقواعد التركية شمال العراق، بحلول الربيع”، لافتاً  في حديث صحفي، الى أن “مواقف وتصرفات الحكومة التركية منافية وتتعارض مع كل القوانين الدولية”.ويضيف، أن “العراق لديه العديد من الخيارات، التي بإمكانه استخدامها للرد على الاتراك، وهم يتجاوزون الحدود العراقية، ويمضون ببناء قواعد عسكرية داخل أراضي البلد”، مبيناً ان “هذا الموضوع لا يمكن السكوت عنه، والحكومة العراقية قادرة على ردع هذه التصرفات عبر الكثير من المواقف”.ويوضح عضو مجلس النواب، أن “العراق قادر على التوجه نحو الأمم المتحدة لإقامة دعوى على التجاوزات التركية، وعلى وجود قواعدهم داخل أراضي البلد”.

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