الإطار:حل الأزمة مع التيار بتشكيل الكتلة الأكبر

الإطار:حل الأزمة مع التيار بتشكيل الكتلة الأكبر
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الإطار التنسيقي، اليوم الإثنين، عن الخطوة التي يمكن حل الأزمة السياسية فيها مع التيار الصدري.وقال القيادي في الاطار، عائد الهلالي، في حديث صحفي، إن “حل الأزمة السياسية والوصول الى اتفاق وتوافق مع التيار الصدري، يكون من خلال تشكيل كتلة كبيرة بين الاطار والتيار، وهذا ما نعمل عليه خلال المفاوضات والحوارات حالياً”.وأضاف الهلالي، أن “الاطار التنسيقي مصر وعازم على تشكيل الكتلة الأكبر بين جميع اطراف البيت السياسي الشيعي، حتى تكلف هذه الكتلة بمهام اختيار رئيس الوزراء ومجمل عملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، ولهذا التفاوض مستمر لدخول الاطار والتيار في كتلة واحدة”.

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