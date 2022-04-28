الإطار:حوارات سرية ستشهد تطورا إيجابيا بالمشهد السياسي

الإطار:حوارات سرية ستشهد تطورا إيجابيا بالمشهد السياسي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعرب القيادي في الإطار التنسيقي عائد الهلالي، اليوم الخميس، عن أمله بأن تتوصل القوى السياسية الشيعية الى اتفاق فيما يخص تشكيل تشكيل الكتلة الأكبر، فيما أوضح ان الحوارات تجري خلف الكواليس ستشهد تطورا إيجابيا بالمشهد السياسي.وقال الهلالي في تصريح  صحفي، إن “الحوارات السياسية التي يجري بعضها خلف الكواليس تهدف الى لملمة الاوراق والاتفاق على شكل المرحلة القادمة، حيث يجب ان يكون مرتكزها تشكيل الكتلة الشيعية الاكبر واحترام أسس اختيار الرئاسات كما معمول به”.وأضاف ان “من حق المكون الشيعي كونه الأكبر تشكيل الحكومة، وعليه فان مرحلة ما بعد العيد ستكون كفيلة بإيجاد الحلول اللازمة لإنهاء الانسداد السياسي”.وفيما يخص حكومة الأغلبية، أشار الهلالي الى ان “الوضع الحالي غير مهيأ لتشكيلها وان الدورات المقبلة ممكن ان تنتج مثل هكذا حكومات”.

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