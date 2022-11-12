الإطار:خمسة محافظين سيطالهم التغيير قريبا

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حزب طالباني مستغرب من عدم محاسبة العائلة البارزانية عن تهريب النفط
حكومة الإقليم:حصتنا من الموازنة 13.9 % في الموازنة العامة دون ان نسلم بغداد دولارا واحد من إيراداتنا المالية
مصدر حكومي:تشكيل لجنة مصغرة لمراجعة مسودة موازنة 2023 بأمر السوداني
وزارة لنفط:نعمل على الاستثمار الأمثل للغاز المصاحب للعمليات النفطية
رئيس حزب يطالب بالكشف عن فساد المصرف العراقي للتجارة
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الأحزاب الكردية المعارضة:تمديد عمر برلمان الإقليم من قبل حزب بارزاني سيؤدي إلى تفككه
حكومة السوداني:سياستنا الخارجية ضمن دائرة القرار الإيراني
إيران أغرقت العراق بمخدراتها عن طريق ميليشات الحشد المتنفذة
تقرير أمريكي:الشعارات الوطنية التي يرفعها الصدر ربما تؤدي إلى تقوية النفوذ الإيراني في العراق
إيران جعلت العراق دولة فاشلة
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حكومة السوداني تلغي جميع أوامر حكومة الكاظمي
محرك بحث Google.. يغير أسم الخارجية العراقية إلى خارجية إيران
دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية لإبطال تكليف السوداني بتشكيل الحكومة
النزاهة:إلقاء القبض على حوت الفساد (هيثم الجبوري) بسرقة 2.5 مليار دولار
بالوثيقة..القضاء يصدر مذكرات قبض بحق المتورطين بسرقة الأمانات الضريبية
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