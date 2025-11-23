الإطار:رئيس الحكومة المقبلة هو مدير عام تنفيذي للزعامة الإطارية ولن يخرج عنها

آخر تحديث:
نائب:أفشل وأفسد دورة برلمانية هي الخامسة
الميليشياوي وزير العمل يسرق (2.5) تريليون ديناراً من صندوق الرعاية الاجتماعية
زعيم إطاري:أسم رئيس الحكومة الجديدة سيعلن بعد المصادقة على النتائج الانتخابية
دولة القانون:تشكيل الحكومة الجديدة لا تتجاوز المدة الدستورية
حزب طالباني:منصب رئيس الجمهورية من ” حصتنا” ولن نتنازل عنه
خبير اقتصادي:الصين تسعى إلى ترسيخ حضورها في قطاع الطاقة العراقي مقابل تحرك أمريكي ضدها
خبير اقتصادي:”اختفاء” (47) مليار دولار بين التحويلات المالية والبيانات الجمركية عام 2024
اليوم ..إنخفاض طفيف بأسعار صرف الدولار
المجلس العالمي للذهب:(170) طناً احتياط العراق من الذهب
خبراء:العراق في وضع مالي خطير جداً
خبراء اقتصاد:العراق يعاني من فقر متعدد الابعاد والبلد نحو الانهيار الاقتصادي
الانتخابات انتجت برلمان مشتت وتعزيز الدور الإيراني
نمير العقابي.. “سبايدرمان المنطقة الخضراء” بين ثروة المليارات وشبهات الفساد والاحتيال
تركيا:رغم احتلالنا للعراق وتخفيض المياه عنه لدرجة العطش إلا أن السوداني وافق على رفع صادراتنا إلى 30 مليار دولار سنوياً!!
النزاهة: إطلاق سراح (9.275) سارقا للمال العام لشمولهم بقانون العفو العام!
ميليشيا الحشد..نحن فوق الدولة والقانون وأراضي المواطنين في “الجادرية” أصبحت ملكا صرف الى أبو فدك
مصدر حكومي:وفد أمريكي يزور العراق قريباً
