الإطار:رئيس الحكومة المقبلة هو مدير عام تنفيذي للزعامة الإطارية ولن يخرج عنها

الإطار:رئيس الحكومة المقبلة هو مدير عام تنفيذي للزعامة الإطارية ولن يخرج عنها
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- نفى الإطار التنسيقي، الاحد، الأنباء التي تحدثت عن توقف الزعامات السياسية داخله عن مراجعة قوائم المرشحين لمنصب رئيس الوزراء، مؤكداً استمرار الإجراءات بشكل طبيعي.وقال عضو الإطار عقيل الرديني في حديث صحفي، إن “المعلومات المتداولة بشأن إيقاف مراجعة القوائم غير صحيحة إطلاقا”، مبينا أن “العمل داخل الإطار مستمر وفق الآليات المعتمدة، وأن اللجنة المختصة تواصل تقييم الأسماء المرشحة دون أي تأخير”.وأضاف أن “الإطار التنسيقي يدرس جميع الخيارات المتاحة بعناية، مع الأخذ بنظر الاعتبار التوازنات السياسية الداخلية والخارجية، بهدف اختيار شخصية تمتلك القدرة على إدارة المرحلة المقبلة بكفاءة وضمان الاستقرار السياسي”.يحدث هذا بينما تتكاثر التكهنات حول مسار المفاوضات داخل الإطار التنسيقي بشأن اختيار المرشح النهائي لرئاسة الوزراء، وسط سباق سياسي محتدم بين الكتل الشيعية والسنية والكردية لرسم ملامح الحكومة الجديدة.وترافقت هذه الأجواء مع تداول أنباء عن تجميد مؤقت لعملية مراجعة القوائم، ما عزز حالة الترقب في الشارع السياسي. غير أن نفي الإطار للتوقف يشير إلى استمرار الحوارات خلف الكواليس، ضمن مسار يسعى لتحقيق توازنات معقدة قبل الإعلان عن الاسم الحاسم.وأكد ان رئيس الحكومة الجديدة هو  مدير عام تنفيذي للإطار ولم يخرج عن نوجيهات زعاماته. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *