الإطار:رئيس الحكومة المقبلة يجب أن يكون مؤمنا بمشروع “المقاومة”تحت راية خامئني!

الإطار:رئيس الحكومة المقبلة يجب أن يكون مؤمنا بمشروع “المقاومة”تحت راية خامئني!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الإطار التنسيقي، اليوم السبت، عن آلية وشروط اختيار رئيس الوزراء الجديد خلال المرحلة المقبلة.وقال القيادي في الإطار عائد الهلالي في تصريح  صحفي: إن “اختيار رئيس الوزراء الجديد، خلال المرحلة المقبلة، سيكون من خلال اتفاق داخل البيت الشيعي، حيث ان اختيار من يشغل هذا المنصب سيكون بإجماع قوى الاطار كونها المعنية بالأمر”.واضاف ان “اختيار رئيس الوزراء الجديد، خلال المرحلة المقبلة، سيكون وفق مواصفات معينة، أبرزها الايمان بمشروع المقاومة الإسلامية تحت راية خامئني وصاحب خبرة ونزاهة، حتى يكون قادر على مواجهة الأزمات التي يمر بها العراق على مختلف الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية وغيرها”.هذا وقد أصبح الاطار التنسيقي الكتلة الأكبر عدداً داخل البرلمان بعد انسحاب نواب الكتلة الصدرية.

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