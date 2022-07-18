الإطار:رئيس الوزراء المقبل من الخط الأول

الإطار:رئيس الوزراء المقبل من الخط الأول
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن الإطار التنسيقي محمد الشمري , الاثنين , ان اختيار رئيس الحكومة المقبلة من سياسيي الخط الأول هو الأفضل رغم وجود رغبات لاختيار شخصية سياسية من الخط الثاني , مرجحا تمرير الرئيس المقبل من الخط الأول لكونه يمتلك الخبرة والقدرة على عبور المرحلة الصعبة التي تمر بها العملية السياسية .وقال الشمري في تصريح  صحفي، إن “هناك رؤيتين لدى قوى الاطار التنسيقي على اختيار رئيس الوزراء المقبل الأولى وجود فريق يرى بتسمية رئيس الحكومة من سياسيي الخط الأول والفريق الاخر مع اختيار سياسيين من الخط الثاني”.وأضاف ان “اختيار رئيس الحكومة المقبلة من سياسي الخط الأول هو الأفضل لكونه يمتلك الخبرة والقدرة على عبور المرحلة الصعبة التي تمر بها العملية السياسية” .من جانب اخر اكد الشمري ان ” قضية اختيار النائب الأول لرئيس مجلس النواب سيتم مناقشتها بعد الانتهاء من حسم قضية التوافق على شخصية رئيس الوزراء المقبل ” .

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