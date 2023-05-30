الإطار:زعمائنا يسعون لتمرير الموازنة بالتوافق السياسي

الإطار:زعمائنا يسعون لتمرير الموازنة بالتوافق السياسي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في الاطار التنسيقي تركي العتبي، اليوم الثلاثاء، أن رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني سيرسل وفدا بصلاحيات كاملة لغرض موقفه من موازنة 2023.وقال العتبيفي حديث صحفي، إن “مباحثات غير معلنة تجري على قدم وساق في بغداد بين الاطار التنسيقي بقواه المتعددة والقوى الكردية من اجل الوصول الى حلول لانهاء جميع الاشكاليات حول موازنة 2023″، لافتا الى ان “هناك تقدم في 3 ملفات حاليا”.واضاف، أن “رئيس اقليم كردستان سيرسل وفداً مساء اليوم او غد الاربعاء وفق التوقعات بصلاحيات كاملة من اجل عرض رؤيته حول موازنة 2023″، مبيناً أنه “في حال لم يتم التوصل اليوم الى نتائج ايجابية داعمة لجهود الامس ربما تنتفي الحاجة لوصول وفد بارزاني”.وتابع العتبي أن “الاطار التنسيقي هدفه ان تذهب الموازنة الى مجلس النواب بتوافق وليس اغلبية سياسية ولكن الاخيرة قد تشكل ملاذ اخير اذا لم تحسم الخلافات خلال اليومين القادمين”.

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