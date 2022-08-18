الإطار:زيارة الحكيم للسعودية من أجل الدعم والتوسط لتشكيل الحكومة الإطارية

الإطار:زيارة الحكيم للسعودية من أجل الدعم والتوسط لتشكيل الحكومة الإطارية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في الاطار التنسيقي عائد الهلالي، اليوم الخميس، ان زيارة زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم الى المملكة العربية السعودية، لها علاقة بالأزمة السياسية العراقية الحالية.وتداولت وسائل إعلام مقربة من تيار الحكمة، أن زيارة الحكيم ليس لها علاقة بالازمة السياسية، وجاءت وفقا لدعوة سعودية لزيارة شيعة القطيف والدفاع عن اطفال اليمن.وقال الهلالي،في حديث صحفي، إن “زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم الى المملكة العربية السعودية لها علاقة بالأزمة السياسية العراقية الحالية، وربما خلال هذه الزيارة يتم طلب وساطة سعودية لحل الخلاف ما بين الإطار والصدر، خصوصاً ان السعودية لها علاقة جيدة مع التيار الصدري وممكن ان تلعب دور في حل الخلافات وتقريب وجهات النظر”.ووجه صالح محمد العراقي ما يُعرف بـ”وزير القائد” المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في وقت سابق من يوم الخميس، انتقادات لاذعة لزيارة الحكيم إلى السعودية.

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