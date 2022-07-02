الإطار:س”نتفاهم” مع الصدر حول تشكيل الحكومة الجديدة

الإطار:س”نتفاهم” مع الصدر حول تشكيل الحكومة الجديدة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- عبر القيادي في الإطار التنسيقي، احمد العوادي،السبت، عن امكانية التفاهم من جديد مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.وقال العوادي في حديث صحفي، ان “الإطار حاول ثني الصدر من الابتعاد عن العملية السياسية قبل وبعد قرار انسحاب كتلته الا انه اغلق الابواب واصبح امر العودة للبرلمان من الماضي”.واضاف، ان “المحاولات الجارية حاليا هي لإعادة الصدر لمصدر القرار وتحديدا تشكيل الحكومة وهذا هو الباب الوحيد والممكن حاليا”.وتابع العوادي، أن “الإطار سيدعم الصدر في حال ترشيحه للأسماء، اذ أن المهم ان يتفق الجميع على من يرشح وبرنامجه ودعمه”.وكان الصدر امر كتلته الفائزة في الانتخابات بالاستقالة من مجلس النواب ما فتح الباب على مصراعيه امام الاطار التنسيقي لتشكيل الحكومة.

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