الإطار:سنختار رئيس الحكومة المقبلة من (10) أسماء مطروحة للنقاش

الإطار:سنختار رئيس الحكومة المقبلة من (10) أسماء مطروحة للنقاش
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في الإطار التنسيقي تركي العتبي، الأحد، عن طرح 10 اسماء مرشحة لتولي منصب رئيس الحكومة المقبلة.وقال العتبي في حديث صحفي: إن “الحراك النيابي بشأن تشكيل الحكومة يمضي بوتيرة متسارعة وهناك اجتماعين مهمين سيعقدان خلال الاسبوع الجاري مع ممثلي قوى سياسية من اجل خلق تفاهمات وصولا الى اتفاقيات تحسم حجم المشاركة في الحكومة المقبلة مع بيان الخطوط العريضة لاهدافها العامة”.واضاف انه “تم طرح من 9 – 10 اسماء كمرشحين لمنصب رئيس الحكومة المقبلة لكن لم يجري مناقشتها بشكل رسمي من قبل قوى الاطار”، مبيناً ان “المرشح للمنصب قد لا يكون مستقلا لانه يكون ضعيفا لذا فان بوصلة الاختيارات قد تبتعد عن اختيار مستقل لهذا المنصب والاراء في هذا الاتجاه تتصاعد”.واشار الى ان “التفاهمات ستكون اكثر وضوحا بعد عطلة عيد الاضحى وربما يصدر اول اعلان رسمي عن تفاهمات مهمة مع قوى سياسية متعددة في طريق الاتفاق النهائي على تشكيل الحكومة”.

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