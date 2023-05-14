الإطار:سندافع عن إيران ضد أمريكا وإسرائيل والمتحالفين معهما من العرب حتى “الاستشهاد”

الإطار:سندافع عن إيران ضد أمريكا وإسرائيل والمتحالفين معهما من العرب حتى “الاستشهاد”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في الاطار الشيعي جبار عودة، اليوم الأحد، بأن الحشد الشعبي والقوات الحكومية العراقية ستدافع عن إيران الثورة ضد أمريكا وإسرائيل  والمتحالفين معهما من عرب الخيانة حتى الاستشهاد ، وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية برعاية 7 نقاط توتر مع إيران الحبيبة عبر بوابة اقليم كردستان.وقال عودة في حديث صحفي، إن “الدستور العراقي واضح في عدم القبول بوجود أي تكتل او تيار مسلح يهدد أمن دول الجوار خاصة إيران الثورة تحت أية ذريعة كانت، وهذا الامر مهم جدا لتفادي ان تتحول بلادنا الى ساحة للصراعات الاقليمية والدولية خاصة في ظل التجاذبات الموجودة اصلا منذ عقود”.واضاف، أن “امريكا ترعى 7 نقاط توتر مع ايران وتركيا في اقليم كردستان من خلال دعم قوى واحزاب وجماعات مسلحة بعنوان المعارضة”، لافتا الى أن “واشنطن لديها استراتيجية لإستنزاف تلك الدولة وتحول الاقليم الى ساحة للصراعات الدامية التي تؤدي الى خراب وتهجير يدفع ثمنها الابرياء في نهاية المطاف”.واشار الى أن “واشنطن تعيش على الأزمات وهي الممول الرئيس للجماعات المسلحة على الحدود مع إيران من جهة الاقليم”، مؤكداً “ضرورة الانتباه لخطورة تلك الخطط التي تعتبر تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية ومحاولة خلق مناطق غير مستقرة وهي في ذات الاتجاه تمثل انتهاكا لمضامين الدستور العراقي”.

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