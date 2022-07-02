الإطار:سنقف مع حليفنا الطالباني في حال عدم التوافق مع البارزاني على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية

الإطار:سنقف مع حليفنا الطالباني في حال عدم التوافق مع البارزاني على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- جدد الإطار التنسيقي الذي يضم قوى سياسية شيعية،السبت، دعوته للحزبين الرئيسيين في إقليم إلى التوصل لاتفاق للخروج بمرشح واحد لمنصب رئيس جمهورية في الوقت الذي أكد فيه نائب عن كتلة الديمقراطي الكوردستاني تمسك حزبه بمنصب رئيس العراق.وقال عضو الإطار عن تحالف دولة القانون محمد الصيهود في حديث صحفي، “نأمل من القوى الكوردية دخول جلسة التصويت على رئيس الجمهورية بمرشح واحد يمتاز بالوطنية وقادر على تحمل وتبني قضايا البلاد والشعب بأكملها بعيدا عن الحزبية والقومية وان يحظى بقبول سياسي داخل البرلمان”.وجدد الصيهود دعوة الاطار للحزبين الكورديين “الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني” إلى التوصل لتفاهمات نهائية والخروج بمرشح واحد متفق عليه والدفع بالمرشح الى جلسة التصويت .واستدرك القول إنه “في حال عدم الاتفاق على مرشح واحد وترشيح شخصيتين أو أكثر لمنصب رئيس الجمهورية فان المرشح الأقرب للتصويت سيكون من الاتحاد الوطني الكوردستاني لارتباطنا مع الاتحاد بتحالف استراتيجي مسبق”.

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