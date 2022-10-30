الإطار:سنكتب قانون انتخابات جديد يضمن لنا الفوز الأول

الإطار:سنكتب قانون انتخابات جديد يضمن لنا الفوز الأول
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو الإطـار التنسيقي النائب محمد الشمري، الأحد، عن استعداد الحكومة لكتابة قانون جديد لانتخابات مجلس النواب خـلال المرحلة المقبلة.وقـــال الشمري في حديث صحفي، إن “الحكومة ستعد قانون الانتخابات الجديد الـتـزامـاً بتوجيهات المحكمة الاتحادية في كانون الثاني من هذا العام”.وأضـــاف، أن “هــذا القانون سيرسل بعد إكماله إلـى مجلس الـنـواب وتحديداً إلى اللجنة القانونية لمناقشته وتثبيت المـلاحـظـات عليه ثم التصويت عليه”. واكد  الشمري ان القانون الجديد سيضمن لنا الفوز الاول في الانتخابات القادمة ،

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