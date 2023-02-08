الإطار:سنمرر قانون انتخابات جديد لمجالس المحافظات يعزز استمرار بقاء الإطار في الحكومة والبرلمان

الإطار:سنمرر قانون انتخابات جديد لمجالس المحافظات يعزز استمرار بقاء الإطار في الحكومة والبرلمان
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في الإطار الشيعي كاظم الحمامي، الاربعاء، وجود شبه اتفاق سياسي للتعامل مع المحافظة كدائرة واحدة في قانون الانتخابات المقبلة.وقال الحمامي في حديث  صحفي، ان “حكومة السوداني ملزمة فعليا في اجراء انتخابات مجالس المحافظات الذي نتوقع بانها ستجرى في موعدها المقرر في تشرين الثاني القادم”، لافتا الى ان “حراك سن قانون جديد مع تغيير المفوضية سيبدأ خلال أسابيع”.واضاف، ان “قانون الانتخابات الحالي تشوبه الكثير من السلبيات والتي رصدت من قبل اغلب القوى السياسية لذا فان هناك رؤى مختلفة أبرزها ان يكون العراق دائرة انتخابية لكن هناك قوى ترفض هكذا مقترح لكن هناك شبه اتفاق على مبدأ ان تكون كل محافظة هي دائرة انتخابية واحدة في قانون الانتخابات المقبل”.واشار الى ان “الحديث عن احتمالية تأجيل الانتخابات غير واردة حاليا وكل الظروف مهيا لسن القانون الجديد بما يعالج السلبيات في القانون الحالي”.وكانت حكومة السوداني حددت تشرين الثاني المقبل موعدا لإجراء الانتخابات لمجالس المحافظات.

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