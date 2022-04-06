الإطار:سيتم تشكيل حكومة توافقية وفق مبادرتنا

الإطار:سيتم تشكيل حكومة توافقية وفق مبادرتنا
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد الاطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية الولائية، اليوم الاربعاء ، استمرار الحوارات والمفاوضات مع الكتل والاحزاب من اجل انهاء الانسداد السياسي.وقال القيادي في الاطار علي الفتلاوي في حديث صحفي، ان ” الاطار التنسيقي منذ ايام وحتى هذه اللحظة مستمر في الحوارات والمفاوضات مع كافة القوى السياسية بهدف انهاء الانسداد السياسي لغرض الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة “.وبين، ان ” الاطار التنسيقي أوصل مبادرته لكل الأطراف السياسية وهناك بوادر ايجابية من بعض الاطراف بشان المبادرة وترحيب فيها، ولهذا هناك أمل لحل الازمة في الايام المقبلة وفق لمبادرة الاطار التنسيقي الشيعي “.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *