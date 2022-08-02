الإطار:شكلنا “فريق تفاوضي” لحل أزمة تشكيل الحكومة

الإطار:شكلنا “فريق تفاوضي” لحل أزمة تشكيل الحكومة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في تحالف الفتح علي الفتلاوي , الثلاثاء , عن الخطوة التالية للاطار التنسيقي بعد قيام جمهوره بالتظاهر يوم امس دعما لمشروع المقاومة وبقاء سلطته.وقال الفتلاوي في تصريح  صحفي , ان ” التظاهرات التي قام بها جمهور الاطار التنسيقي مساء امس الاثنين امام المنطقة الخضراء والتي تعد مماثلة لتظاهرة جمهور التيار كانت الخطوة الأولى للاطار ورسالة الى التيار الصدري ” .وأضاف ان ” الخطوة التالية للاطار هو تكليف الفريق التفاوضي الذي شكله الاطار بعد الانتخابات بثلاثة أيام للتحرك لأجل حلحلة الأزمة” , مبينا ان ” الفريق التفاوضي سيبدأ عمله ابتداءً من اليوم ” .وأشار الفتلاوي الى ان ” الفريق التفاوضي سيتحرك على جميع القوى السياسية بما فيها التيار الصدري كما انه يرحب باي مبادرة وطنية تهدف الى حل الاختناق السياسي بين الاطار والتيار وبالطرق السلمية ” .

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