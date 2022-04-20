الإطار:عدد نوابنا في تزايد

الإطار:عدد نوابنا في تزايد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في الاطار التنسيقي تركي العتبي، الأربعاء، عن مضامين 3 اجتماعات غير معلنة ستجعل تحالفه يتجاوز مرلة نصف زائد واحد.وقال العتبي في حديث  صحفي،ان” موقف الاطار التنسيقي باعتباره الثلث الضامن في العملية السياسية الراهنة اعطى رسائل مهمة لبقية القوى والتحالفات والمستقلين من خلال التزاماته وتعهداته واكد اهمية التوافق لتشكيل حكومة تسهم في حل الازمات بمشاركة بقية القوى”.واضاف العتبي،ان ” الايام الماضية شهدت بغداد 3 اجتماعات غير معلنة مع قوى سياسية متعددة  ستفضي قريبا الى زيادة عدد نواب الاطار ويتجاوز مرحلة نصف زائد واحد”.واكد بان “العديد من النواب بينهم مستقلين سيعلنون رسميا الانضمام الى الاطار لدعم مشروعه لبناء الدولة”.واشار الى ان” 6 نواب من تحالف سياسي محدد عبروا عن رغبتهم في الايام الاخيرة للانضمام للاطار وسيجري الاعلان عن هذه الخطوة بتفاصيل دقيقة قريبا جدا”.

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