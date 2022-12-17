الإطار:قريبا الحلبوسي خارج الرئاسة البرلمانية

الإطار:قريبا الحلبوسي خارج الرئاسة البرلمانية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق-  اكد القيادي في الاطار التنسيقي تركي العتبي، السبت، أن تغيير رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وارد، مشيرا الى أن هناك 3 خطوات لتحقيق ذلك. وقال العتبي في تصريح  صحفي، إن “تغيير رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وارد والامر متروك للقوى السنية حاليا في تحديد موقفها ازاء اي خطوات مقبلة”، مبينا أن “اكثر من 3 قوى تتفق على التغير حتى الان”. واضاف،ان “تغيير الحلبوسي يجب ان تسبقه 3  خطوات مهمة هي توافق البيت السني والاتفاق على بديل مع طرح الاسباب الموجبة للتغير من اجل تحقيق دعم سياسي لبقية الفرقاء في مجلس النواب”، مؤكدا أن “اي تغير وارد والظروف السياسية هي من تضغط بهذا الاتجاه”.وأشار العتبي الى ان “الكرة الان في ملعب القوى السنية اذا ما ارادت التغير والحراك بهذا الاتجاه من خلال القراءات المتوفرة لدينا قوة وتتجه صوب تحقيقه في الفترة القادمة”.

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