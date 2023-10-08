الإطار:لايوجد أي تغيير وزاري في حكومة السوداني

الإطار:لايوجد أي تغيير وزاري في حكومة السوداني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استبعد النائب عن الاطار التنسيقي ثائر الجبوري، الاحد، قيام رئيس الوزراء محمد شياع السوداني باجراء تغييرات في كابينته الوزارية خلال الفترة الراهنة، على الرغم من استمرار التغييرات في المناصب الأخرى داخل الوزارات وإخضاع بعضها للتقييم. وقال الجبوري في حديث صحفي، انه “لايوجد مايلوح بالافق بشأن اجراء تغيير في الكابينة الوزارية من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خصوصا في الفترة القليلة المقبلة”. وأضاف ان “اجراء التغييرات الوزارية قد اثير عنها الكثير من الحديث اثناء تشكيل الحكومة والكابينة الوزارية، الا ان الملف تم طيه، وبالتالي لايوجد تغيير في كابينة السوداني خلال الفترة الراهنة”. وبين ان “التغييرات حصلت قبل ايام في مناصب الدرجات التنفيذية التي تشمل المدراء العاميين وغيرهم في بعض الوزارات، وتم ارجاء درجات أخرى للتقييم من اجل ان تقول كل وزارة كلمتها بشأن المناصب الخاضعة للتقييم كي يتم حسم امرها اما بالاستبدال او الإبقاء عليها”.

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