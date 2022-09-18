الإطار:لا انتخابات مبكرة قبل انعقاد الجلسات البرلمانية
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في الاطار التنسيقي تركي العتبي، الاحد، عن توافق بين قوى الاطار حول مبدأ يعالج اشكالية الانتخابات المبكرة.وقال العتبي في حديث صحفي، إن “بعض القوى السياسية تطرح خيار الذهاب الى انتخابات نيابية مبكرة لحل الانسداد السياسية في البلاد وتم بالفعل مناقشة هذا الطرح لاكثر من مرة في اجتماعات الاطار التنسيقي خلال الاسابيع الماضية”.وأضاف، أن “هناك توافق بين قوى الاطار على مبدأ موحد حيال طرح الانتخابات المبكرة والمتضمن بان يعرض الطلب على جلسات مجلس النواب بعد عودتها ويجري مناقشتها وفق المسارات المعتمدة ويخرج المجلس بقرار حاسم باعتباره يمثل كل مكونات الشعب”، مشيرا الى أن “الانتخابات قرار مهم لا يمكن حسمه من قبل تكتل او تحالف سياسي كما ويحتاج الى غطاء قانوني”.ولفت الى أنه “حتى الحكومة المقبلة سيكون لها راي في ملف الانتخابات المبكرة والتي ستكلف خزينة البلاد من 250-300 مليون دولار وجهود كبيرة من قبل المفوضية في اتجاهات مختلفة”، مؤكداً بأن “حسم مصير الانتخابات المبكرة سيكون داخل اروقة مجلس النواب”.