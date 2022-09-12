الإطار:لا انتخابات مبكرة قبل عودة الجلسات البرلمانية وتشكيل حكومة جديدة

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن الإطار التنسيقي في العراق، الاثنين، أنه “لا انتخابات مبكرة قبل عودة جلسات البرلمان وتشكيل حكومة جديدة”.وأفاد مصدر سياسي بأن “قوى الإطار التنسيقي عقدت اجتماعا في منزل (رئيس هيئة الحشد الشعبي) فالح الفياض، لبحث مساعي تشكيل الحكومة وإعادة عقد جلسات البرلمان بعد زيارة الأربعين”.وقال مصدر مطلع، إنه “تم التأكيد خلال الاجتماع على فتح قنوات حوار وتواصل مع كافة الأطراف السياسية بهدف التوصل إلى حلول وتفاهمات تسرع من مهام تشكيل الحكومة الجديدة خلال المرحلة المقبلة”.من جهته، اعتبر رئيس ائتلاف دولة القانون التابع للإطار التنسيقي، نوري المالكي، أنه “لا انتخابات مبكرة إلا بعد استئناف عمل مجلس النواب”.وكتب المالكي، عبر حسابه على “تويتر”، أن “حكم القضاء بعدم جواز حل البرلمان وهذا يعني لا انتخابات مبكرة إلا بعد استئناف مجلس النواب لعقد جلساته وتشكيل حكومة جديدة مكتملة الصلاحية”.