الإطار:لا تدوير لوزراء حكومة الكاظمي

الإطار:لا تدوير لوزراء حكومة الكاظمي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في الاطار التنسيقي جمال حسن، الاربعاء، استحالة اعادة تدوير اي وزير من الحكومة الحالية في كابينة محمد شياع السوداني.وقال حسن في حديث  صحفي،ان” كابينة السوداني شبه مكتملة  حيث بدء العمل عليها قبل تكليفه الرسمي” مؤكدا بان ” الكابينة لن تضم وزراء سابقين وفق المعلومات”.واضاف،ان”السوداني اعتمد 3 معايير في اختيار المرشحين للوزارات هي الكفاءة والخبرة  وان طرح الاسماء للراي العام ربما سيكون بعد ايام قليلة اي قبل جلسة السبت المقبلة “.واشار الى انه” لغاية الان لايوجد اي سبب لتاجيل جلسة السبت القادم من اجل حسم التصويت على الكابينة الوزارية لحكومة السوداني”.وكان ائتلاف ادارة الدولة اعلن يوم امس عن تحديد السبت القادم موعد للتصويت على الكابينة الوزارية لحكومة المكلف”.

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