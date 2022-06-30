الإطار:لا توجد خلافات بين مكوناتنا

الإطار:لا توجد خلافات بين مكوناتنا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- علق القيادي في الاطار التنسيقي فاضل الفتلاوي، اليوم الخميس، على الخلافات بين قوى بين قوى الاطار التنسيقي بسبب اختيار المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة.وقال الفتلاوي، في حديث صحفي، إن “الاطار التنسيقي لم يبحث حتى الان الأسماء المرشحة لرئاسة الحكومة المقبلة بل بحث مواصفات هذا المرشح بعيداً عن الأسماء كونها الاهم”.واضاف ان “الانباء التي تتحدث عن وجود خلافات داخل الاطار التنسيقي بشان اختيار مرشح رئاسة الوزراء، غير صحيحة اطلاقاً”، كاشفا عن أن “قوى الاطار متماسكة وسيتم اختيار المرشح للمنصب قريبا خلال اجتماعه والاتفاق على الاسم الذي سيشغله”.

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