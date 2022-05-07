الإطار:لا حل للإنسداد السياسي إلا بتشكيل الكتلة الشيعية الأكبر

الإطار:لا حل للإنسداد السياسي إلا بتشكيل الكتلة الشيعية الأكبر
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد الإطار التنسيقي، اليوم السبت، المهلة التي منحها زعيم التيار الصدري لهم من اجل الوصول الى اتفاق فيما يخص تشكيل الحكومة،وقال القيادي في الإطار وائل الركابي في تصريح  صحفي، إنه “ليس من حق الصدر إلقاء اللوم على قوى الاطار لعدم الوصول الى اتفاق حتى الان فيما يخص تشكيل الكتلة الأكبر، كونه منح المهلة خلال شهر رمضان في وقت تنسحب فيه اغلب الكتل من الحوارات مما يصعب عملية التفاوض والتوصل الى اتفاق”.وأضاف ان “مبادرة الاطار التنسيقي الأخيرة هي مجزية للكل وتبين انهم غير متمسكين بالسلطة وان الحل والتمسك هو بتشكيل الكتلة الاكبر التي ستشكل الحكومة اي سينبثق منها رئيس الوزراء وهذا استحقاق مكون “.وأشار الركابي الى ان “الإطار يحترم المدد الدستورية وبتالي نحن نريد الاسراع بتشكيل الحكومة سيما مع عجز الطرف الثلاثي من تشكيل الحكومة رغم الاعداد التي لديهم وعليه الحل نمضي بتشكيل كتلة شيعية اكبر”.

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