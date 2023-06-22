الإطار:لا يوجد تأجيل لانتخابات مجالس المحافظات

الإطار:لا يوجد تأجيل لانتخابات مجالس المحافظات
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- علق الاطار التنسيقي، اليوم الخميس، على امكانية إجراء انتخابات مجالس المحافظات بعد تحديد موعدها من قبل حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.وقال القيادي في الاطار علي الفتلاوي في حديث صحفي، إن “حكومة محمد شياع السوداني جادة باجراء انتخابات مجالس المحافظات وفق الموعد المقرر لها”، مؤكدا أنه “لا توجد اي نية لتأجيلها لأي موعد آخر كما يروج البعض”.وبين الفتلاوي أن “السوداني وحكومته يعملان على تقديم كافة الدعم لمفوضية الانتخابات من اجل النجاح بعملها واجراء انتخابات حرة ونزيهة”.واشار الى أن “العمل الحكومي الأمني والفني مستمر لتهيئة كافة الظروف المناسبة للعملية الانتخابية “.وفي وقت سابق، حدد مجلس الوزراء، يوم 18 من شهر كانون الأول المقبل موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات لعام 2023.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *