الإطار:لدينا ” نقاط حمراء”على قانون العفو العام

الإطار:لدينا ” نقاط حمراء”على قانون العفو العام
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق-  اكد القيادي في الاطار التنسيقي جبار عودة، السبت،ان 4 قوى سنية تضغط لاقرار قانون العفو العام لمكاسب انتخابية.وقال عودة في حديث  صحفي،ان” قانون العفو العام لايمكن المضي به وتشريعه دون توافق سياسي اجتماعي على كافة بنوده لافتا الى ان” الاطار لديه 7 نقاط حمراء ابرزها عدم اطلاق من تلطخت ايديهم بدماء الابرياء “.واضاف،ان” 4 قوى سنية تضغط من اجل دفع قانون العفو العام الى البرلمان والمضي في تشريعه”، لافتا الى انه” لايمكن اقرار قانون مهم دون توافق سياسي يمنع ان يخلق  تؤترات خاصة تعديل نقاطه”.واشار الى ان” تحويل العفو العام الى مادة للكسب الانتخابي ستعقد المشهد”، مبينًا ان” القانون لايمكن المضي به دون توافق وطني حقيقي”.وتضغط القوى السنية من اجل المضي بقانون العفو العام رغم وجود نقاط وبنود مبهمة واخرى تثير تؤترات”..

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