الإطار:لن نستبدل مرشحنا (السوداني) لرئاسة الحكومة المقبلة

الإطار:لن نستبدل مرشحنا (السوداني) لرئاسة الحكومة المقبلة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال فاضل موات القيادي في ائتلاف دولة القانون المنضوي في الإطار، في حديث صحفي، إن “قوى الإطار التنسيقي لا تفكر بتغيير مرشحها محمد شياع السوداني، وهذا الامر لم يناقش بشكل مطلق بين قادة الإطار حتى الساعة”.ورأى أن”مشكلة التيار الصدري، ليست مع الشخصية المرشحة لرئاسة الوزراء، بل المشكلة مع الإطار التنسيقي ككل، فحتى لو قدمت شخصية أخرى لرفضها التيار”، مردفا بالقول لهذا السبب فإن الاطار الشيعي “لن يغير مرشحه لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني وهو مازال مصر عليه رغم التظاهرات والاعتصامات لأنصار التيار الصدري”.

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