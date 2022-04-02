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مصدر مسؤول:زيارة الحلبوسي للإمارات لتهدئة الأمور مع أشقاء أبو ريشة
تحالف الفتح:لن نسمح بتزويد مصر والأردن النفط العراقي بأسعار بخسة
الإطار:لن نسمح بالاستحواذ على المناصب الحكومية ورئاسة اللجان النيابية من قبل التحالف الثلاثي
نائب ميليشياوي:لاتوجد بوادر إنفراج سياسي وتعديل الدستور “صعب”
بالوثيقة..صفقة سلاح فاسدة لصالح وزارة الدفاع بقيمة (245) مليون دولار
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بايدن يأمر برفد الداخل الأمريكي بـ (مليون) برميل نفط يوميًا من الاحتياطي الإستراتيجي
تركيا:المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا في إسطنبول حققت بعض التقارب
التحالف العربي يعلن عن إيقاف العمليات العسكرية في اليمن
(7) دول أوروبية تمنع مواطنيها من القتال في أوكرانيا ضد القوات الروسية
أوكرانيا تدرس المطلب الروسي “الحياد بجدية عالية”
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بالوثيقة..صفقة سلاح فاسدة لصالح وزارة الدفاع بقيمة (245) مليون دولار
صالح:إعادة تشكيل أكاديمية العلوم العراقية ضرورة وطنية
المالية النيابية:قانون الأمن الغذائي سينجز خلال 15 يوماً
المطلك يطالب الحكومة بالزام البارزاني بتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية بشأن تصدير النفط والغاز
نائب:حراك نيابي لتجميد قرارات حكومة الكاظمي “المشبوه”
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المواطن ينتظر “الفرج”..والحكومة تشكو الفقر..والنفط تجاوز( 125) دولار للبرميل الواحد!!
خروج العراق من البند السابع بداية لتحسن الوضع الاقتصادي
ميليشيا بدر دمرت محافظة ديالى لصالح المشروع الإيراني
لا شرقية ولا غربية..الحكومة المقبلة بتحالف التيار الصدري والإطار الإيراني!!
50% من الشعب العراقي جائع بسبب الفشل والفساد والنفوذ الإيراني
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تظاهرة حشدوية في بغداد ضد ترشح “ريبر البارزاني”لرئاسة الجمهورية
حضور نواب حزب بارزاني مع مرشحهم لرئاسة الجمهورية ( ريبر أحمد)لجلسة اليوم
المالكي ينفي موافقته للإقليم بتصدير النفط والغاز بدون علم بغداد
بالصور..تظاهرة في بغداد ضد ترشيح (زيباري) لرئاسة الجمهورية
تظاهرة في بغداد ضد تجديد الولاية الثانية للرئاسات الثلاث والمطالبة بمحاكمة المالكي
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- اذاعة INN