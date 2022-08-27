الإطار:لن نسمح ببقاء الكاظمي في منصبه

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في الإطار التنسيقي محمود الحياني،السبت، ان الإطار لن يكون سبباً في اي صراع يهدد أمن العراق، مبينا ان الاطار يسعى لانهاء توجد رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي على سدة الحكم.وقال الحياني في حديث صحفي، إن “الإطار التنسيقي تعامل مع الأزمة السياسية الحالية وفق السياقات الدستورية ولن يسمح بحصول اقتتال او صراع داخلي يهدد أمن العراق ولن يكون الإطار جزءاً منه”.واضاف، ان “ما يسعى اليه الإطار هو تشكيل حكومة بصلاحيات كاملة كون حكومة الكاظمي تصريف اعمال وغير قادرة على اتخاذ الكثير من القرارات المصيرية في البلاد”.