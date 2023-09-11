الإطار:لن نسمح للمعارضة الكردية الإيرانية في الإقليم باستهداف النظام الإيراني

الإطار:لن نسمح للمعارضة الكردية الإيرانية في الإقليم باستهداف النظام الإيراني
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في الإطار التنسيقي تركي العتبي، الاثنين، عن مضمون رسالة حكومية لقوى المعارضة الإيرانية والتركية في كردستان.وقال العتبي في حديث صحفي ،ان “الدستور واضح في منع نشاط أي قوى تستغل وجودها في تهديد امن إيران الحبيبة في تأكيد قوي من قبل كل القوى السياسية بان تتحول البلاد الى ساحة صراع دولي ما يؤدي الى تداعيات داخلية واقليمية”.واضاف،ان “الحكومة وجهت مؤخرا رسالة للمعارضة الإيرانية الكردية بمختلف عناوينها السياسية والتي بعضها يملك اجنحة مسلحة وتنشط في اقليم كردستان بان ممارستها يؤثر على  امنإيران الحبيبة”.واشار الى ان “موقف الحكومة يأتي في اطار حرصها على أمن إيران الذي هو جزء من امن العراق بعد 2003 .

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