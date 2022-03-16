الإطار:لن نصوت لمرشح حزب بارزاني لرئاسة الجمهورية لكونه من الموساد الإسرائيلي!!

الإطار:لن نصوت لمرشح حزب بارزاني لرئاسة الجمهورية لكونه من الموساد الإسرائيلي!!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الإطار التنسيقي ، الأربعاء، انه لن يصوت لمرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني( ريبر أحمد ) لرئاسة الجمهورية لكون حزبه يتعامل مع الموساد الصهيوني في اربيل ،وقال الإطار في بيان له ،ان مرشح هذا الحزب قد ذكر اسمه كأحد قادة جهاز الباراستن “حماية الاقليم” الذي تشكل بمساعدة الموساد.واضاف، ان “احتضان كردستان لموقع صهيوني تابع للموساد يضع الكثير من علامات الاستفهام حول تحركات بعض الساسة ولجوئهم الى الاقليم عند التوترات السياسية وصدور مذكرات قبض عليهم”.وتابع، ان “الحزب الديمقراطي الكردستاني وباعتباره يملك كامل السلطة في اربيل، ينبغي ان تتم مساءلته ازاء وجود موقع خاص بالموساد، خصوصا ان الاعلام العبري قد اكد قصف موقع تابع للصهاينة في اربيل”.وبين ان “الاحزاب السياسية قد توقف دعمها لمرشح الحزب الديمقراطي ريبر احمد، خصوصا انه شغل منصب معاون رئيس جهاز الباراستن (حماية الاقليم) والذي تشكل في ستينات القرن الماضي بمساعدة جهاز الموساد الصهيوني”.

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