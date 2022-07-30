الإطار:لن نغير مرشحنا (السوداني) حتى لو استمرت التظاهرات الصدرية!!

الإطار:لن نغير مرشحنا (السوداني) حتى لو استمرت التظاهرات الصدرية!!
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في الإطار التنسيقي رفيق الصالحي، السبت، استحالة  تغيير مرشح الإطار محمد شياع بمرشح اخر، مبينا انه ورغم التظاهرات فان الاطار سيمضي في دعم شياع،وقال الصالحي في  حديث صحفي، إن “الإطار لايمكن ان يغير مرشحه لرئاسة الوزراء لانه تم الاتفاق عليه بالإجماع من قبل قوى الإطار وبتأييد أغلب الكتل السياسية من السنة والكرد”.وأشار الى ان “الإطار سيمضي بمرشحه رغم ما حصل من مظاهرات للتيار الصدري ورفضهم لمرشح الإطار الذي يشهد الجميع بكفائته ونزاهته”.وأضاف ان الاطار بانتظار  الكرد ان يتفقوا على مرشح واحد لتمرير رئيسي الجمهورية والوزراء خلال الأسبوع المقبل”.

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