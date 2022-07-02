الإطار:لن نقدم تنازلات في تشكيل الحكومة القادمة

الإطار:لن نقدم تنازلات في تشكيل الحكومة القادمة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق-  لوح القيادي في الإطار التنسيقي تركي العتبي، الخميس، اعتماد الإطار والقوى السياسية اللجوء الى اعادة سيناريو 2018 في حال فشلت مفاوضات القوى الكردية بشـان رئاسة الجمهورية. وقال العتبي في حديث  صحفي، إن “الإطار التنسيقي موقفه واضح وثابت وأنه من ضرورة دعم توحيد القوى الكردية وتقديم مرشح لمنصب رئيس الجمهورية وبخلافه سيعتمد خيار 2018 اي طرح الاسماء المرشحة على مجلس النواب والتصويت هو من يحسم القرار”.واضاف العتبي، ان “الحديث على ان الاطار سيقدم تنازلات للقوى الكردية حيال ملفات هامة تتعلق بكركوك او الطاقة او غيرها غير دقيقة”.وتابع ان “الإطار واضح في تحالفاته مع كل القوى ومن يريد المشاركة في الحكومة القادمة الأبواب مفتوحة ومن يرفض ليذهب للمعارضة”، مؤكدا بان “الحديث عن بقاء الحلبوسي بمنصبه من عدمه سابق لأوانه حاليا خاصة واننا امام تشكيلة جديدة وبتحالفات مختلفة عن السابق”.

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