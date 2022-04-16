الإطار:مؤامرة خارجية ضد الأحزاب الشيعية

الإطار:مؤامرة خارجية ضد الأحزاب الشيعية
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن الاطار التنسيقي الشيعي عارف الحمامي،السبت، ان الاطار حذر من مؤامرة خارجية تحاك ضد المكون الشيعي بهدف تقسيمه وتشتيته، لافتا الى ان الاطار يسعى للخروج من الانسداد السياسي وافشال المؤامرة الخارجية ضد البلد.وقال الحمامي في حديث صحفي، ان ” الاطار التنسيقي يسعى لانهاء حالة الانسداد السياسي والخروج من الازمة الراهنة، حيث ان الكتل السياسية التي تعرقل الخروج من الازمة فهي تمنح الحكومة صلاحية للتجاوز على القانون”.واضاف ان “هناك مؤامرة تقودها اطراف داخلية بتخطيط خارجي لغرض سلب حق المكون الشيعي في الحكومة، في وقت حذر فيه الاطار من تقسيم المكون وتهميشه في الحكومة الجديدة”.وبين ان “الاطار يدرك المؤامرة الخارجية لتشتيت المكون الشيعي ولذلك حذر من هكذا تدخلات ومحاولات لاثارة القوضى في البلاد”. 

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