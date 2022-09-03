الإطار:ماضون في تشكيل الحكومة الجديدة

الإطار:ماضون في تشكيل الحكومة الجديدة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق-  وصف القيادي في الاطار التنسيقي علي الفتلاوي، السبت، دعوات التيار الصدري بشأن العودة الى الشارع بالكارثية، مبينا ان الاطار شرع بعملية التفاهمات مع القوى السنية والكردية بشان تشكيل الحكومة. وقال الفتلاوي في تصريح صحفي، ان “الاطار ماضٍ في عملية تشكيل الحكومة”، مبيناً أن “الاتصالات السياسية بين الإطار وباقي القوى السنّية والكردية عادت مجدداً من أجل إعادة جلسات البرلمان بأقرب وقت”.وتابع: “التهديد بالنزول للشارع لن ينفع أحداً، ونتائجه كانت كارثية وخطيرة على الجميع وليس على طرف معين، ولا مجال إلا بالعودة للسياقات السياسية المعروفة”.وأضاف أن “حل البرلمان يحتاج توافقاً سياسياً، وهذا الأمر يجب أن يتم بعد عودة جلسات البرلمان وتشكيل الحكومة الجديدة وليس الآن، ونحن كتحالف الإطار التنسيقي مصرون عليها، لا تراجع عنها وماضون لتحقيقها خلال الأيام المقبلة”.

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