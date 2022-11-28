الإطار:محاسبة الفاسدين ستطال الكاظمي

الإطار:محاسبة الفاسدين ستطال الكاظمي
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في الإطار التنسيقي علي الفتلاوي، الاثنين، ان سيل مكافحة الفساد سيطال جميع الأسماء المتورطة والشبكة المسؤولة عن سرقة أمانات الضرائب ومن ضمنها الكاظمي كونه المسؤول الأول في السلطة التنفيذية. وقال الفتلاوي في حديث صحفي، ان “ماكشفه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني من مبالغ مسروقة وحالات فساد ماهو الا جزء قليل من بين الكثير من السرقات والفساد الذي حدث في العراق”. وأضاف ان “رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي يعتبر المسؤول الأول عن هدر وسرقة الأموال ومن ضمنها أمانات الضرائب كونه المسؤول الأعلى في السلطة التنفيذية، حيث ستكون هناك محاسبة من الأدنى الى الأعلى”. وبين ان “محاسبة نور زهير وغيره من المتورطين بالفساد ستتبعهم أسماء أخرى لفاسدين وسارقي المال العام لتصل الى نهاية الشبكة الفاسدة، والكاظمي من احد الأسماء التي سيصلها سيل مكافحة الفساد وتقدم الى القضاء للمحاكمة والقصاص”.

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