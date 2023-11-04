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التجارة النيابية: العراق أكبر سوق للبضائع الإيرانية
الإطار:محاكمة الكاظمي بجريمة الفساد قريباً
كردي معارض:حزب بارزاني يجنس أكراد سوريا وإيران لنيل أصواتهم في الانتخابات المقبلة
تعيين المستشار رقم 121 للسوداني لمتابعة مشاريع الناصرية والديوانية
السوداني:موقفنا السياسي الخارجي وعلاقاتنا مع الدول هو امتداد لموقف المرجعية في النجف
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إسرائيل ترفض “الهدنة الإنسانية” في غزة بدعم أمريكي
غوتيريش:أشعر بـ”الرعب”جراء قيام الكيان الصهيوني باستهداف سيارات الإسعاف في غزة
المقاتلون الفلسطينيون يكثفون هجماتهم على الجيش الإسرائيلي في غزة
مغادرة عشرات الأجانب والجرحى الفلسطينيين غزة باتجاه مصر
السودان ..تمدد القتال بين الجيش وميليشيا الرد السريع إلى حقول النفط في دارفور
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التجارة النيابية: العراق أكبر سوق للبضائع الإيرانية
الطاقة الأمريكية: ارتفاع الصادرات النفطية العراقية لبلادنا في الأسبوع الماضي
اليوم ..سعر صرف الدولار=163750ديناراً
المالية النيابية:مافيا الأحزاب الشيعية المتنفذة تتلاعب بسعر صرف الدولار لصالح إيران وجيوبهم
حكومة الإقليم تعلن عن تسلمها (200) مليار دينار من بغداد لدفع رواتب موظفيها
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العلاقة بين العراق وأمريكا تتراوح بين “شريك متناقض أو عدو ضمني”
حكومة السوداني نهاية ” خرافة العراق الجديد”
القائم بالأعمال يشرف على انطلاق العمل بمحطة جواز السفر الإلكتروني في عمان
البنك الدولي:العراق دولة فاشلة واقتصاده هش وديون البلد تجاوزت (152) مليار دولار
الأحزاب العراقية بين الفساد وتسييس القضاء من يحاسب من؟
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كلاوات صدرية بنكهة إيرانية..الصدر يطالب بعض الدول العربية بفتح الحدود لميليشياته للوصول إلى فلسطين!
نيجيرفان في باريس لاستمرار حلب الخزينة العراقية ودعم بيشمركة حزب بارزاني
نائب:رئيس الحكومة ووزير الخارجية لايحترمان سيادة العراق ولا قرارات المحكمة الاتحادية
السوداني لوزير إيراني ..”إحنة بخدمتكم”
الشباب النيابية:زيادة البطالة في العراق بسبب الاعتماد على العمالة الأجنبية
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