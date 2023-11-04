الإطار:محاكمة الكاظمي بجريمة الفساد قريباً

الإطار:محاكمة الكاظمي بجريمة الفساد قريباً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في الاطار التنسيقي تركي العتبي، السبت، ان محاكمة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي قريبة جدا. وقال العتبي في حديث صحفي، ان “لجان التحقيق في تجاوزات وخروقات حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي مستمرة في أداء واجباتها وهي تحقق إنجازات خاصة مع توفر المزيد من الأدلة التي تؤكد وجود مخالفات صريحة في اليات التعامل مع المال العام ووجود شبهات فساد كبيرة”.وأضاف، ان “10 ملفات حتى الان تدين الكاظمي وحكومته وامر استقدامه للمحاكمة بات قريبا لكن الامر يبقى رهن سلطة القضاء العراقي باعتباره هو من يحسم ملف القضايا امامه”.وأشار الى ان “حجم الفساد في حكومة الكاظمي كبير وهناك ملاحقات لبعض أركانها حاليا”، مؤكدا ان “حسم التحقيقات سيحتاج الى مزيد من الوقت لكن كل المؤشرات تدلل باننا امام ملفات مهمة سيكشف عنها بالقريب العاجل”.وكان القضاء العراقي اصدر مذكرات استقدم بعض مستشاري ومساعدي  رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي للتحقيق في قضايا فساد مالي واداري”.

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