الإطار:مقترحات لإبقاء الكاظمي في منصبه وتحويل النظام إلى رئاسي

الإطار:مقترحات لإبقاء الكاظمي في منصبه وتحويل النظام إلى رئاسي
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 بغداد/  شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في الإطار التنسيقي عائد الهلالي، السبت، عن وجود مقترحات لإبقاء الحكومة الحالية.وقال الهلالي، في تصريح صحفي، انه ” سيكون هنالك توجه لتغيير دستوري يتمثل بإلغاء اغلبيه الثلثين وتحويل النظام في البلاد الى رئاسي بدلا عن البرلماني”.وأضاف، أن “الحوارات السياسية ستشهد ذروتها بعد العيد لغرض الوصول الى اتفاق بشأن الذهاب لتشكيل الحكومة بتوافق كل الكتل السياسية وسط مبادرات عديدة اطلقت مؤخرا لإنهاء الأزمة”.ولفت إلى، “وجود مقترحات لإبقاء حكومة المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي”.واشار الى، ان “مبادرتي زعيم تيار الحكمة  والاطار التنسيقي قد لاقت صدى واسعا واهتماما كبيرا من لدن القوى السياسية، سيما من الكتلة الصدرية وتحالف السيادة واطراف سياسية اخرى”.وبين ، ان “المبادرة التي اطلقتها حركة امتداد كانت ليس في محلها و كان عليهم ان يذهبوا مع الجهات السياسية القريبة لتوجهاتهم أفضل من طرح هذه المبادرة “.

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