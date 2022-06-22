الإطار:منصب النائب الأول لرئيس البرلمان من حصة الكتلة الشيعية الأكثر عدداً

الإطار:منصب النائب الأول لرئيس البرلمان من حصة الكتلة الشيعية الأكثر عدداً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- علق القيادي في الاطار التنسيقي، عائد الهلالي، الأربعاء، على مرشح النائب الأول لرئيس البرلمان، بعد استقالة حاكم الزاملي من المنصب.وقال الهلالي، في حديث صحفي، ان “قوى الاطار التنسيقي حتى هذه اللحظة، لم تناقش او ترشح أي شخصية لمنصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، فهذا الامر مرهون بأداء النواب البدلاء لليمن الدستورية”.وأوضح، انه “لابد لأي كتلة منضوية تحت مظلة الاطار ان تعرف حجمها النيابي، لكن يكون مرتكزا لمنح هذا المنصب لاي كتلة او شخصية من الاطار”.وأضاف، ان “كل الانباء التي تتحدث عن اتفاق الاطار التنسيقي على شخصية محددة لمنصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي غير صحيحة، فهذا الامر لم يتم الاتفاق عليه او حتى مناقشته في اجتماعات الاطار”.

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