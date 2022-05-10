الإطار:نتظر تجاوب القوى السياسية مع مبادرتنا ولن نلتقي الصدر

الإطار:نتظر تجاوب القوى السياسية مع مبادرتنا ولن نلتقي الصدر
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن الاطار التنسيقي علي تركي، الثلاثاء، استحالة ذهاب قادة الاطار التنسيقي الى الحنانة للقاء زعيم التيار الصدري  مقتدى الصدر بعد طرحه المبادرة الاخيرة، مبينا ان الاطار قدم جميع ما يملك من حلول وهو بانتظار تجاوب القوى السياسية معه.وقال تركي في تصريح  صحفي، إن “الاطار في اجتماعات مفتوحة مع القوى السياسية بالتزامن مع اطلاق مبادرته الاخيرة الخاصة بانهاء الانسداد السياسي”.واضاف ان “ما تم تقديمه ضمن المبادرة من قبل الاطار لا يمكن تقديم بديل عنه من اي طرف كان حيث تم عرض رئاسة الحكومة على طرف محايد واسناد الوزارات من اجل حلحلة الموقف السياسي”.واشار الى ان “اي اجتماع في الحنانة لقادة الاطار التنسيقي مستبعد تماما بسبب انتظار الاطار اجابة التيار الصدري والقوى السياسية حول مبادرته من اجل الذهاب لتشكيل الحكومة المقبلة”.

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