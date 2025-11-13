الإطار:نحن الكتلة الأكبر وتشكيل الحكومة من مسؤوليتنا

 بغداد/ شبكة  أخبار العراق- قال قيادي في الإطار التنسيقي، اليوم الخميس، إن الإطار بصدد الإعلان عن تشكيل الكتلة النيابية الاكبر “بشكل مباشر” بعد التصديق على نتائج الانتخابات، كما لم يستبعد أن يتم الأمر بعيداً عن ائتلاف الإعمار والتنمية الذي يقوده رئيس الحكومة محمد شياع السوداني والذي تحصل على عدد مقاعد أكبر على مستوى العراق.وأكد القيادي في منظمة بدر النائب مختار الموسوي، في حديث صحفي، إن “”قوى الإطار التنسيقي ستعلن عن تشكيلها القائمة أو الكتلة النيابية الأكبر وذلك بعد تصديق النتائج الرسمية للانتخابات”، مبيناً أن “قوائم الإطار التنسيقي حصلت على أصوات ومقاعد تمكنها من المضي بالكتلة الأكبر والتي يقع على عاتقها تسمية رئيس الحكومة الجديدة، وليس بالضرورة أن تكون مع إئتلاف الإعمار والتنمية”، من دون الخوض بتفاصيل أكثر.وفي ذات السياق قال مصدر سياسي،إن “الزعامات السياسية والحزبية في الإطار التنسيقي ناقشت آلية تشكيل الحكومة بعد انتهاء الانتخابات والمصادقة الرسمية على نتائجها”.وأشار المصدر، إلى أن “هناك اتفاقاً على أن أي من زعامات القوائم الرئيسة التي تفوز بأعلى الأصوات والمقاعد النيابية لايحق لها الانفصال عن الإطار التنسيقي كما أن عدد المقاعد لن يحدد هوية رئيس الحكومة بل ما تتفق عليه القوى وفق ضوابط مهنية وقبول إقليمي ودولي وغيرها من الضوابط”.وأكد المصدر السياسي، أن “رئيس الوزراء القادم سيقدم من داخل الإطار التنسيقي وليس من خارجه”.

