الإطار:نحن مع مرشح حزب طالباني لرئاسة الجمهورية

الإطار:نحن مع مرشح حزب طالباني لرئاسة الجمهورية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في الإطار التنسيقي حامد الموسوي، اليوم الاحد، ان الاطار منح مهلة للحزبين الكرديين لحسم ملف مرشح رئاسة الجمهورية.وقال الموسويفي حديث صحفي، إن “قوى الإطار اعطت مهلة للحزبين الكرديين الديمقراطي والاتحاد الى نهاية الأسبوع القادم لحسم الخلاف حول ملف رئاسة الجمهورية”.واضاف، أنه “في حال لم يتم حسم الخلاف بين الحزبين فإن الإطار سيقدم مرشح الكتلة الأكبر الى رئاسة البرلمان ويقدم كل حزب مرشحة لرئاسة الجمهورية ويترك الخيار لأعضاء البرلمان لاختيار رئيس الجمهورية مثل ما حصل في العام 2018”.وتابع الموسوي، أن “الاطار لديه التزامات مع حزب الاتحاد الوطني ولكن مطلوب من الحزبين تقديم تنازلات متبادلة من اجل حسم الاستحقاق الوطني “مؤكداً ان “الاطار غير معني بالخلافات بين الأحزاب الكردية وهو مستعد للتوسط لحلها ولكن يبدو ان هذه الخلافات عميقة تتعدى مسألة رئاسة الجمهورية ولا يمكن حلها بجلسة او جلستين”.وعقد الحزبين الكرديين عدة مباحثات لاجل حل مرشح رئاسة الجمهورية، الا ان هذه المباحثات فشلت بسبب عدم اتفاقهما على الكثير من الملفات الخاصة بهذا الشأن.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *