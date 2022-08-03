الإطار:نريد نعرف من الصدر “شيريد”؟؟!!

الإطار:نريد نعرف من الصدر “شيريد”؟؟!!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الاطار التنسيقي، الأربعاء، ان المطالب التي أخرج من اجلها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر جمهوره غير معروفة حتى اللحظة.وقال النائب عن الاطار رفيق الصالحي، في حديث صحفي، انه “حتى هذه اللحظة لا نعرف ما هي مطالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، التي اخرج أنصاره من أجلها الى الشارع، فهذه المطالب يجب ان تعلن بشكل رسمي”.وبين الصالحي ان “المطالب الذي يريد تحقيقها الصدر يجب ان تطرح خلال الاجتماع مع القوى السياسية، فأي قرار يجب ان يتخذ وفق مشاركة كل القوى السياسية وليس وفق فرض الشروط والمطالب عبر استخدام الشارع العراقي، ولهذا الصدر مطالب بإعلان ما يريده من مطالب لغرض مناقشتها بين جميع الشركاء في العملية السياسية”.

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