الإطار:”يمكن” أن يكونوا الوزراء الأمنيين من المستقلين في الحكومة المقبلة

آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الإطار التنسيقي عبد الصمد الزركوشي، الخميس، أن اختيار شخصيات مستقلة لإدارة الوزارات الأمنية وارد، لكن الأمر سيخضع للتفاهمات بين القوى السياسية. وقال الزركوشي في حديث صحفي، إن “الوزارات الأمنية، في إشارة إلى وزارتي الدفاع والداخلية، هي جزء من الكابينة الوزارية، وبالتالي لم يتم حتى هذه اللحظة تحديد أسماء المرشحين لها، لكن في كل الأحوال ستكون الأسماء حاضرة مع بدء تسمية المرشح لتشكيل الحكومة”.وأضاف أن “المضي باختيار شخصيات مستقلة لإدارة كلا الوزارتين وارد جداً، لكن الأمر سيخضع للتوافقات والتفاهمات السياسية”، لافتاً إلى أن “تجديد ولاية وزير الداخلية أو الدفاع أمر سابق لأوانه، ولا يمكن أن يحدث إلا بتوافق القوى السياسية، وبالتالي المرحلة المقبلة ستجيب على كل التساؤلات المطروحة حالياً في المشهد السياسي”.

