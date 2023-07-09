الإطاريين الخونة الفاسدين يحملون أمريكا مسؤولية إنعدام الخدمة الكهربائية وليس إيران!!

الإطاريين الخونة الفاسدين يحملون أمريكا مسؤولية إنعدام الخدمة الكهربائية وليس إيران!!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه الإطار التنسيقي، اليوم الاحد، دعوة للحكومة العراقية بشأن أزمة الكهرباء، مطالبًا إياها الاتصال بالجانب الأميركي. وقال الإطار التنسيقي في بيان: “تشهد البلاد أزمة باتت تثقل كاهل المواطن العراقي بسبب قلة التجهيز في ساعات الكهرباء في ظل الظروف المناخية الصعبة وارتفاع درجات الحرارة”. واضاف: “بعد المتابعة والتقصي وتبيان الاسباب يدعو الإطار التنسيقي الحكومة العراقية ومن خلال وزارة الخارجية الى الاتصال بالجانب الامريكي وحمله على الاطلاق الفوري للمستحقات المالية المترتبة عن استيراد الغاز الإيراني دون تأخير او مماطلة”.ودعا الاطار الى “عدم استخدام هذا الملف سياسيًا لتلافي انعكاساته السلبية على المواطن العراقي”. وفي وقت سابق، كشفت وزارة الكهرباء أنها “عملت على دفع كافة المستحقات المالية المتعلقة بالغاز الى ايران،  وانعدام الكهرباء بسبب توقف إيران عن دفع الغاز رغم تسديد كافة مستحقاتها المالية ،،وهذه المبالغ تم تسليمها الى المصرف العراقي للتجارة TBI، حتى يقوم هو بإرسال تلك الحوالات الى ايران، كما هو معتاد”، مبينة أن “الأموال مازالت لدى المصرف العراقي للتجارة، ولم تحول الى ايران، بسبب العقوبات الامريكية المفروضة على إيران”.الإطاريون خونة لامثيل لهم في تاريخ الخونة، إيران قطعت المياه عن العراق منذ 4 سنوات ومازالت وهكذا الكهرباء وما زالوا يدافعون عنها ، أي نوع من الكائنات هؤلاء؟؟.

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