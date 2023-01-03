الإطاري السوداني :سليماني حرر العراق من داعش!!!

الإطاري السوداني :سليماني حرر العراق من داعش!!!
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- عزى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الثلاثاء، بمناسبة ذكرى مقتل سليماني وقرينه المهندس مشيرا إلى أن استهدافهما كان عملاً مداناً في كل الأعراف والقوانين الدولية.وكتب السوداني في تدوينة على منصة “تويتر” أنه “من الواجب استذكار قادة النصر وبطولاتهم في التصدي لأعتى جماعة إرهابية متطرّفة عرفها تاريخنا المعاصر”.وأضاف، أن استهدافهما كان عملاً مداناً في كل الأعراف والقوانين الدولية”.

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