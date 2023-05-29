الإطاري (العلاق) وأصدقائه في رابطة المصارف منشغلون بالمنتديات تاركين ارتفاع سعر صرف الدولار يرهق المواطن

الإطاري (العلاق) وأصدقائه في رابطة المصارف منشغلون بالمنتديات تاركين ارتفاع سعر صرف الدولار يرهق المواطن
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- في ظل الفارق الكبير بين سعر صرف الدولار في (السوق) والسعر الرسمي ينشغل البنك المركزي ورابطة المصارف الخاصة في العراق بالانشغال في مؤتمرات ومنتديات “لا تغني ولا تسمن من جوع” تعالج هذا الفرق بين السعرين.وتسلمت المصارف الاهلية المشاركة خلال المؤتمر المصرفي السنوي الذي اقيم أمس دروعاً وتكريماً “لانجازات” لم يلمس منها المواطن اثراً على واقعه، الامر الذي طرح تساؤلات في الأوساط الاقتصادية والشعبية عن الدور الذي قدمته المصارف الاهلية سواء في ازمة الدولار او التنمية الاقتصادية للبلاد لتتم مكافأتها بالدروع من قبل المركزي ورابطة المصارف.ويبدو ان المركزي والرابطة “عاجزان” في ردم الفجوة بسعر الصرف وعدم امتلاكهما للخطط والعلاجات بل حتى لم يترطقا في مؤتمرهما أمس لآليات وكيفية السيطرة على الدولار.كما يستمر عدم تنظيم آليات تمويل التجارة ولجوء التجار الى السوق الموازي بسبب التعقيدات والعمولات الكبيرة التي يتقاضها البنك المركزي للحوالات.وحددت الحكومة السعر الرسمي بـ1300 دينار للدولار الواحد، لكن في السوق الحرة يُتداوَل سعر صرف آخر وبلغ اليوم 147500ديناراً، وهو ما يدفع الحكومة والبنك المركزي إلى مواصلة سياسة الضغط على السوق تدريجياً لحين وصول قيمة الدينار في السوق إلى ما قيّمه البنك المركزي، 1300 دينار للدولار.ويقول خبراء اقتصاديون هناك تجار وشركات مرتبطة بأحزاب الحشد ومصارفها  بدأت برفع أسعار السلع والتلاعب في الأسعار وشراء الدولار لتهريبه إلى إيران، مستغلةً تذبذب سعر الصرف وعدم استقراره، بسبب غياب الرقابة الحكومية.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *