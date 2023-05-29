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الإطاري (العلاق) وأصدقائه في رابطة المصارف منشغلون بالمنتديات تاركين ارتفاع سعر صرف الدولار يرهق المواطن
وزير العدل:طموحنا بناء سجون واسعة ومدينة إصلاحية متكاملة
حزب طالباني:سنتفق مع بغداد بشأن إقرار قانون النفط والغاز
تعرّف على سعر صرف الدولار لهذا اليوم
السوداني:طريق التنمية سيحقق قفزة مهمة على مستوى توطين الصناعات
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الإطاري (العلاق) وأصدقائه في رابطة المصارف منشغلون بالمنتديات تاركين ارتفاع سعر صرف الدولار يرهق المواطن
حزب طالباني:سنتفق مع بغداد بشأن إقرار قانون النفط والغاز
تعرّف على سعر صرف الدولار لهذا اليوم
السوداني:طريق التنمية سيحقق قفزة مهمة على مستوى توطين الصناعات
صندوق النقد الدولي يدعو الهيئة العامة للتقاعد إلى الإصلاح الإداري والمالي
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المدرب كلوب:لن اسمح لمحمد صلاح بمغادرة الفريق
وزارة الشباب والرياضة:تشكيل لجنة عليا للتحضير لإقامة بطولة غرب آسيا تحت 23 عاما
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العراق يحصل على 6 ميداليات ملونة في البطولة العربية للترايثلون
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الإطاري (العلاق) وأصدقائه في رابطة المصارف منشغلون بالمنتديات تاركين ارتفاع سعر صرف الدولار يرهق المواطن
ائتلاف المالكي:حكومة البارزاني تسعى دائما للاستحواذ على أكبر قدر ممكن من الموازنة
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محافظها قيادي صدري..النزاهة تكشف فساد كبير في محافظة ميسان
الاعرجي للسليمانية للتأكيد على حماية أمن الحدود الإيرانية
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